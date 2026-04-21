В Бишкеке состоялся Международный турнир по самбо

В Бишкеке с 18 по 19 апреля на базе спортивного комплекса «Динамо» состоялся Международный турнир по самбо, посвященный памяти мастера спорта СССР по самбо и дзюдо, заслуженного тренера Кыргызской Республики, судьи международной категории экстра-класса Николая Михайлова. Об этом сообщает Федерация самбо.

В церемонии открытия приняли участие друзья и соратники Николая Михайлова: это почетный президент Федерации самбо Нурлан Токоноев, заслуженный тренер по самбо Хабибулла Анаркулов и другие.

В соревнованиях приняли участие более 100 юных спортсменов из регионов страны, а также команды из государств ближнего зарубежья. Победители и призеры награждены медалями, дипломами и кубками.