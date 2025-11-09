23:27
Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал золото

Кыргызстанец Даниэль Асеков завоевал золотую медаль чемпионата мира по самбо в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте международной федерации этого вида спорта.

По его данным, в весовой категории до 58 килограммов (боевое самбо) в финале он победил Хакберди Жумаева из Туркменистана.

Еще один кыргызстанец в весовой категории до 79 килограммов Элхан Орозалиев в финале уступил Владиславу Рудневу из Украины и завоевал серебро.

Ранее Бекболот Токтогонов завоевал золотую, а Усон кызы Акак и Мээримай Нурадилова — бронзовые медали.

Напомним, 7-9 ноября в столице состоялся чемпионат мира по самбо в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих в классе SVI-1. Разыграли 31 комплект медалей.
Ссылка: https://24.kg/sport/350226/
