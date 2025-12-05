13:59
Спорт

FIAS разрешила самбистам РФ и Беларуси выступать под национальными флагами

Международная федерация самбо (FIAS) разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под национальными флагами. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, решение возвращает ситуацию в правовое поле и укрепляет главный принцип спорта — он должен быть мостом для диалога, а не инструментом политических ограничений.

из архива
Фото из архива

В октябре Международная федерация самбо также разрешила россиянам и белорусам выступать под флагами и с гимнами на юношеских и юниорских соревнованиях.

Напомним, исполком Международной федерации дзюдо (IJF) также ранее проголосовал за то, чтобы позволить российским спортсменам снова выступать под флагом своего государства, с гимном и другой национальной символикой.

А Конгресс европейской гимнастики (EG) принял решение о восстановлении допуска российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации.

