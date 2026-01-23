23:23
USD 87.45
EUR 102.67
RUB 1.15
Спорт

Тяжелоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом РФ

Молодым тяжелоатлетам России разрешили участвовать в международных соревнованиях под флагом страны, пишет DW.

Такое разрешение спортсменам до 23 лет дала Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Допуск взрослых спортсменов возможен после восстановления Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Аналогичное решение принял Объединенный мир борьбы (UWW). Российским спортсменам до 24 лет и младше разрешено участие в международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Вопрос допуска взрослых борцов остается открытым и будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюро организации.

Ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях и Олимпиадах наложены после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году. В феврале 2025-го российским борцам разрешено выступать на международных соревнованиях под флагом UWW. До этого они принимали участие в турнирах в нейтральном статусе.
Ссылка: https://24.kg/sport/359098/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
Укрепление связей между регионами. В Бишкеке прошел турнир по футзалу
Кыргызстанцы примут участие в «Туриаде», которая пройдет в России
В Бишкеке прошли соревнования молодежного предпринимательства
«Газпром Кыргызстан» успешно провел пятый турнир по пожарно-прикладному спорту
Кыргызстанцы участвуют в международной олимпиаде по робототехнике в Женеве
В Бишкеке прошел чемпионат и первенство страны по тхэквон-до ITF
Кыргызстанцы завоевали 16 золотых медалей на первенстве по тхэквон-до ITF
В Бишкеке пройдет международный турнир по боксу среди мужчин и женщин
В Чолпон-Ате прошел третий Кубок «Азиатского Барса» по тхэквон-до ITF
Российские спортивные соревнования решили ориентировать и на страны СНГ и БРИКС
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке по&nbsp;поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта В Бишкеке по поручению Садыра Жапарова начнут реконструкцию Дворца спорта
Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в&nbsp;&laquo;Динамо-Минск&raquo; Кыргызстанский футболист Гулжигит Алыкулов продолжит карьеру в «Динамо-Минск»
Молодежный чемпионат мира по&nbsp;хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР Молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная Кыргызстана обыграла ЮАР
Звание &laquo;Заслуженный тренер&raquo; получили три наставника по&nbsp;художественной гимнастике Звание «Заслуженный тренер» получили три наставника по художественной гимнастике
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
23 января, пятница
23:20
В Кара-Суйском районе построят современную школу на 300 мест В Кара-Суйском районе построят современную школу на 300...
23:04
Тяжелоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом РФ
22:46
Глава Минздрава и посол США в КР обсудили медицинский городок в Бишкеке
22:25
В Кыргызстане планируют создать единую систему государственных медлабораторий
22:02
Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА