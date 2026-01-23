Тяжелоатлеты смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом РФ

Молодым тяжелоатлетам России разрешили участвовать в международных соревнованиях под флагом страны, пишет DW.

Такое разрешение спортсменам до 23 лет дала Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). Допуск взрослых спортсменов возможен после восстановления Олимпийского комитета РФ (ОКР).

Аналогичное решение принял Объединенный мир борьбы (UWW). Российским спортсменам до 24 лет и младше разрешено участие в международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Вопрос допуска взрослых борцов остается открытым и будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний бюро организации.

Ограничения на участие российских спортсменов в международных соревнованиях и Олимпиадах наложены после начала полномасштабной войны РФ против Украины в 2022 году. В феврале 2025-го российским борцам разрешено выступать на международных соревнованиях под флагом UWW. До этого они принимали участие в турнирах в нейтральном статусе.