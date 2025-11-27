22:50
Бишкекские самбисты стали победителями на международном турнире в Казахстане

В Астане (Казахстан) состоялся международный турнир «Лига самбо» среди юношей. Воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Ак Илбирс» достойно выступили и завоевали три золотые и четыре бронзовые медали, подтвердив высокий уровень бишкекских самбистов, сообщила пресс-служба мэрии.

Победители и призеры турнира:

  • 1-е место — Бахтияр Камчыбеков (53 килограмма);
  • 1-е место — Умар Максутов (64 килограмма);
  • 1-е место — Артур Манченко (98 килограммов);
  • 3-е место — Эльмар Ашымбеков (58 килограммов);
  • 3-е место — Алтай Талипов (53 килограмма);
  • 3-е место — Нурсултан Нармырзаев (88 килограммов);
  • 3-е место — Арсен Шамшыбеков (71 килограмм).
