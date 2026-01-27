20:19
Происшествия

Спортивные лошади не доехали до турнира в Кыргызстане. Их не выпустили из России

Фото пресс-службы Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области. Лошади, которые так и не доехали до соревнований

Сотрудники Россельхознадзора и ФСБ пресекли попытку незаконного вывоза 24 спортивных лошадей из России в Кыргызстан. Животных остановили на российско-казахстанской границе в районе пункта пропуска «Сагарчин», сообщили российские СМИ.

Как отмечается, табун перевозили из Кабардино-Балкарии для участия в спортивных соревнованиях. Однако пересечь границу Оренбургской области животным не удалось из-за серьезных нарушений ветеринарного законодательства.

В частности, сведения о лошадях отсутствовали в федеральной государственной системе «Хорриот». Перевозчик также не провел обязательные профилактические и противоэпизоотические мероприятия, защищающие от опасных заболеваний, общих для животных и человека.

Инспекторы зафиксировали неполный пакет ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для безопасной транспортировки.

В результате проверки лошадей вернули к месту отправления. В отношении перевозчика инспекторы применили меры административного наказания.
