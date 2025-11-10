Чемпионат мира по самбо. Сборная Кыргызстана заняла третье общекомандное место

Сборная Кыргызстана на чемпионате мира по самбо заняла третье общекомандное место. Об этом сообщается на сайте международной федерации этого вида спорта.

Наши спортсмены завоевали по две золотые и бронзовые медали, а также одну серебряную. На первом месте оказались самбисты из России, выступающие в нейтральном статусе, на втором — из Казахстана.

Чемпионами мира стали Даниэль Асеков и Бекболот Токтогонов, серебро у Элхана Орозалиева, бронза у Усон кызы Акак и Мээримай Нурадиловой.

«Проведение чемпионата мира в Бишкеке вновь наглядно показало глобальный рост и универсальность нашего вида спорта. Мы видим, как укрепляются традиционные для самбо школы и как заявляют о себе новые страны. Особую гордость вызывает развитие паралимпийского самбо: успешное выступление слепых спортсменов из Ирана, Монголии и Молдовы, ставших чемпионами мира, доказывает, что самбо действительно доступно для всех без исключений», — отметил на церемонии закрытия президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Напомним, 7-9 ноября в столице состоялся чемпионат мира по самбо в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих в классе SVI-1. Разыграли 31 комплект медалей.