Спорт

Чемпионат мира по самбо. Кыргызстанка завоевала бронзовую медаль

Кыргызстанка Мээримай Нурадилова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по самбо в Бишкеке. Об этом сообщается на сайте международной федерации этого вида спорта.

По его данным, наша соотечественница стала третьей в весовой категории до 80 килограммов (боевое самбо).

В первый день Бекболот Токтогонов стал победителем, а Усон кызы Акак — бронзовым призером.

Напомним, 7-9 ноября в столице проходит чемпионат мира по самбо в трех дисциплинах: спортивное самбо, боевое самбо и самбо для незрячих в классе SVI-1. Разыгрывают 31 комплект медалей.
