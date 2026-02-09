Сборная Кыргызстана по армрестлингу завоевала 87 медалей на Кубке мира

Спортсмены из Кыргызстана показали хороший результат на Кубке мира по армрестлингу, который проходил в Ташкенте. В соревнованиях участвовали 26 стран и более 1,5 тысячи спортсменов. Кыргызстанцы завоевали 87 медалей разного достоинства.

Как рассказала 24.kg генеральный секретарь Кыргызской национальной федерации армрестлинга (КНФА) Юлия Шаляпина, соревнования собрали сильнейших спортсменов из разных стран и стали значимым событием в международном спортивном календаре.

По итогам медального зачета национальная сборная КНФА среди кадетов, юниоров, молодежи, пара-спортсменов, сеньоров и мастеров завоевала:

39 золотых медалей;

34 серебряных медалей;

14 бронзовых медалей.

«Впервые сборная по армрестлингу привезла с Кубка мира такое количество наград. За этими медалями — характер, труд и командное единство», — подчеркивает Юлия Шаляпина.

Она добавила, что это результат общих усилий: спортсменов, тренеров, судей, руководства федерации и всех, кто верил и поддерживал команду.