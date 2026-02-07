09:29
В Италии состоялась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр

XXV зимние Олимпийские игры начались в Италии 6 февраля.

Церемония открытия впервые в истории проходила сразу в четырех городах — Милане, Кортине-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Это позволило спортсменам посетить церемонии в городах, где они будут участвовать в соревнованиях.

Организатором церемонии выступила компания Balich Wonder Studio, ее руководитель Марко Балич спродюсировал 14 олимпийских церемоний.

Представление на стадионе «Сан-Сиро» посвящено историко-культурному наследию страны-хозяйки и итальянской самобытности. Олимпийский огонь зажжен в двух чашах: в Милане главными факелоносцами стали горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони, в Кортине-д’Ампеццо этой чести удостоилась горнолыжница София Годжа.

Также в финальной части церемонии с приветственной речью выступили председатель организационного комитета Игр-2026 Джованни Малаго и глава Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри, для которой эта Олимпиада является первой на посту руководителя МОК. Президент Италии Серджо Маттарелла объявил Игры открытыми.

XXV зимние Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта. В соревнованиях примет участие 2 тысячи 871 спортсмен из 93 стран мира. Будут разыграны 116 комплектов наград в 16 дисциплинах.  
