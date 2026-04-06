Соглашение с Италией о поощрении и защите инвестиций ратифицировали власти КР

Президент Кыргызстана подписал закон о ратифицикации соглашения с Италией о поощрении и защите инвестиций.

Документ был подписан 30 мая 2025 года в Астане в рамках встречи Садыра Жапарова с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Жогорку Кенеш одобрил законопроект в третьем чтении в начале марта текущего года.

Документ направлен на создание договорно-правовой базы для привлечения прямых иностранных инвестиций, обеспечение защиты прав и интересов инвесторов, а также формирование более благоприятных и предсказуемых условий для бизнеса двух стран.