Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов

Фото из интернета

Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По ее данным, Георгию Петрашову было 88 лет.

Георгий Петрашов был заслуженным тренером Киргизской ССР и КР, почетным мастером спорта СССР.

«Он долгие годы возглавлял сборную по велоспорту Киргизской ССР, воспитал целое поколение сильнейших гонцов и внес неоценимый вклад в формирование отечественной велоспортивной школы», — говорится в сообщении.

Георгий Петрашов — дедушка мастера спорта КР международного класса по плаванию Дениса Петрашова.
