Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов. Об этом сообщает федерация данного вида спорта.

По ее данным, Георгию Петрашову было 88 лет.

Георгий Петрашов был заслуженным тренером Киргизской ССР и КР, почетным мастером спорта СССР.

«Он долгие годы возглавлял сборную по велоспорту Киргизской ССР, воспитал целое поколение сильнейших гонцов и внес неоценимый вклад в формирование отечественной велоспортивной школы», — говорится в сообщении.

Георгий Петрашов — дедушка мастера спорта КР международного класса по плаванию Дениса Петрашова.