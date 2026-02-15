Умер один из создателей игровых приставок Sega Хидеки Сато

В Японии в возрасте 77 лет скончался Хидеки Сато — один из ключевых разработчиков игровых приставок компании Sega. О его смерти сообщило издание Kotaku. Причина смерти инженера не раскрывается.

Хидеки Сато присоединился к Sega в 1971 году и проработал в компании более 50 лет. Он сыграл значимую роль в развитии аппаратного направления бренда и участвовал в создании домашних игровых систем.

При его участии были разработаны такие консоли, как Sega Mega Drive (в США — Genesis), Sega Saturn и Dreamcast. Эти устройства стали важной частью истории индустрии видеоигр конца 1980-х и 1990-х годов.

Именно на Mega Drive получила широкую известность игра Sonic the Hedgehog с синим ежом Соником, ставшим символом бренда Sega.

Фото из интернета. Еж Соник

После прекращения производства Dreamcast компания отказалась от выпуска собственных приставок и сосредоточилась на разработке видеоигр и цифровых продуктов.

В профильных СМИ Хидеки Сато называют одним из инженеров, определивших технологическое развитие Sega в период расцвета домашних консолей.