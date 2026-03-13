Скончался народный писатель Кыргызстана Кенеш Жусупов

Кыргызский народный писатель, публицист и общественный деятель Кенеш Жусупов скончался 13 марта. Об этом сообщил председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев на своей странице в Facebook.

Он родился в 1937 году в селе Эчки-Башы Нарынской области.

В 1954-м он поступал на юридический факультет Кыргызского национального университета в Бишкеке, однако не прошел конкурс. В течение двух лет работал в колхозе «Коммунизм» колхозником, библиотекарем и секретарем комсомольской организации.

В 1956 году благодаря отличному написанию диктанта принят на факультет кыргызского языка и литературы Кыргызского государственного университета.

С 1958 года, после публикации одного из его рассказов в газете «Ленинчил жаш», его прозаические произведения начали регулярно появляться в периодической печати.

В разные годы работал в Тянь-Шаньской областной газете в городе Нарыне, в издательстве «Кыргызстан», в сценарном отделе киностудии «Кыргызфильм», а также главным редактором журнала «Ала-Тоо».

Кенеш Жусупов вместе с Ашымом Жакыпбековым написал эпос «Айкол Манас» в прозаической форме.

Он также является автором прозаической версии эпоса «Манас» для детей.

В 1991-2012 годах составил пятитомное издание «Кыргыздар», которое позже совместно с Каныбеком Иманалиевым было расширено до 10, затем до 14 и в итоге до 40 томов.

Выдающийся писатель известен такими произведениями, как «Жашоо кумары», «Ыр сабындагы өмүр», «Карагайчылар» и другими.

Награжден орденом «Манас» II степени (2016 год) и удостоен звания «Герой труда» (2024 год).