22:59
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Скончался народный писатель Кыргызстана Кенеш Жусупов

Кенеш Жусупов

Кыргызский народный писатель, публицист и общественный деятель Кенеш Жусупов скончался 13 марта. Об этом сообщил председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев на своей странице в Facebook.

Он родился в 1937 году в селе Эчки-Башы Нарынской области.

В 1954-м он поступал на юридический факультет Кыргызского национального университета в Бишкеке, однако не прошел конкурс. В течение двух лет работал в колхозе «Коммунизм» колхозником, библиотекарем и секретарем комсомольской организации.

В 1956 году благодаря отличному написанию диктанта принят на факультет кыргызского языка и литературы Кыргызского государственного университета.

С 1958 года, после публикации одного из его рассказов в газете «Ленинчил жаш», его прозаические произведения начали регулярно появляться в периодической печати.

В разные годы работал в Тянь-Шаньской областной газете в городе Нарыне, в издательстве «Кыргызстан», в сценарном отделе киностудии «Кыргызфильм», а также главным редактором журнала «Ала-Тоо».

Кенеш Жусупов вместе с Ашымом Жакыпбековым написал эпос «Айкол Манас» в прозаической форме.

Он также является автором прозаической версии эпоса «Манас» для детей.

В 1991-2012 годах составил пятитомное издание «Кыргыздар», которое позже совместно с Каныбеком Иманалиевым было расширено до 10, затем до 14 и в итоге до 40 томов.

Выдающийся писатель известен такими произведениями, как «Жашоо кумары», «Ыр сабындагы өмүр», «Карагайчылар» и другими.

Награжден орденом «Манас» II степени (2016 год) и удостоен звания «Герой труда» (2024 год).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365944/
просмотров: 580
Версия для печати
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
13 марта, пятница
22:45
Мечеть на улице Гоголя в Бишкеке снесут и построят новую Мечеть на улице Гоголя в Бишкеке снесут и построят нову...
22:23
Минюст России объявил правнучку Никиты Хрущева «иноагентом»
22:03
Скончался народный писатель Кыргызстана Кенеш Жусупов
22:02
Мэр города Ош поручил ускорить строительство дорог и мостов
21:43
Адылбек Касымалиев посетил ряд социальных объектов в Тюпском районе