Общество

Скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников

Фото из интернета

На 65-м году жизни скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников. Об этом СМИ сообщили его близкие.

Павел Десятников родился 26 октября 1961 года в столице. Он трижды избирался депутатом БГК: в 2008-м — в порядке самовыдвижения, в 2012-2016 годах — от Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК), а в 2017 году — от партии «Мекеним Кыргызстан».

С 2012-го по 2016-й возглавлял постоянную комиссию горкенеша по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям. В 2019 году досрочно сложил депутатские полномочия по состоянию здоровья.

Весной 2019-го Павлу Десятникову присвоено звание «Почетный гражданин Бишкека».
