Звезда фильма «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль скончался в США

В США на 96-м году жизни скончался обладатель премии «Оскар» Роберт Дюваль. Об этом сообщило BBC со ссылкой на заявление, распространенное от имени его жены Лусианы.

Актер умер в воскресенье в своем доме в штате Вирджиния.

Роберт Дюваль известен во всем мире по ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и десятках других картин.

Премию «Оскар» он получил в 1984 году за главную роль в фильме «Нежное милосердие». Всего актер шесть раз номинировался на награду, последний раз — в 2014 году за работу в фильме «Судья».

Своей любимой ролью Роберт Дюваль называл образ Огастаса Маккрея в телесериале «Одинокий голубь».