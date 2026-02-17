11:48
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Общество

Звезда фильма «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль скончался в США

Фото из интернета

В США на 96-м году жизни скончался обладатель премии «Оскар» Роберт Дюваль. Об этом сообщило BBC со ссылкой на заявление, распространенное от имени его жены Лусианы.

Актер умер в воскресенье в своем доме в штате Вирджиния.

Роберт Дюваль известен во всем мире по ролям в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и десятках других картин.

Премию «Оскар» он получил в 1984 году за главную роль в фильме «Нежное милосердие». Всего актер шесть раз номинировался на награду, последний раз — в 2014 году за работу в фильме «Судья».

В «Апокалипсисе сегодня» режиссера Фрэнсис Форд Коппола он сыграл полковника Билла Килгора. Сцена атаки вертолетов под музыку Рихард Вагнер и фраза героя «Люблю запах напалма по утрам» стали одними из самых узнаваемых в истории кино.

Своей любимой ролью Роберт Дюваль называл образ Огастаса Маккрея в телесериале «Одинокий голубь».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362321/
просмотров: 651
Версия для печати
Материалы по теме
Умер один из создателей игровых приставок Sega Хидеки Сато
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
В Ноокенском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны
Скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников
Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов
Ушла из жизни ученый Национальной академии наук Евгения Лущихина
Умер известный российский актер Игорь Золотовицкий
Скончался известный казахстанский актер Мурат Бисембин
Они ушли навсегда. Кого мир потерял в 2025 году
Политики, военные, деятели культуры. Кого Кыргызстан потерял в 2025 году
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
На&nbsp;весенних каникулах школьники в&nbsp;Кыргызстане отдохнут всего один день На весенних каникулах школьники в Кыргызстане отдохнут всего один день
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений продолжается
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора «Айыл Банк» начал финансирование программы для поддержки аграрного сектора
Столица КР&nbsp;отметит День защитника Отечества концертом и&nbsp;розыгрышем призов Столица КР отметит День защитника Отечества концертом и розыгрышем призов
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
17 февраля, вторник
11:47
В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров В ЕАЭС упростили подтверждение происхождения товаров
11:46
Чолпон Джакупова: Публичные задержания силовиков вызывают тревогу
11:43
Более 13 тысяч семей смогут получить социальный контракт в 2026 году
11:39
Камчыбек Ташиев временно выехал за пределы страны
11:35
Цифровизацию контейнерных перевозок обсудили Арзыбек Кожошев и Минтранс России