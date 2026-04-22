В Бишкеке на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

В Бишкеке 21 апреля ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Пухарев. Ему было 102 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Василий Пухарев родился 1 января 1924-го в селе Силен Кузедеевского района Кемеровской области. В 1942 году призван на военную службу, прошел подготовку курсантом стрелкового полка, служил в пулеметной дивизии, а затем переведен в зенитно-артиллерийский полк.

В годы войны участвовал в боевых действиях в Маньчжурии и войне с Японией, где управлял боевой машиной.

После завершения военной службы до 1950-го работал лесником, затем сменным мастером бурения в геологической отрасли. В дальнейшем трудился на предприятиях в Алтайском крае и Усть-Каменогорской области, в том числе на Титаномагниевом заводе и заводе имени Ленина.

За свой жизненный путь награжден рядом юбилейных медалей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, включая награды к 60-, 65-, 70- и 75-летию Победы.

Столичный муниципалитет выражает глубокие соболезнования семье и близким ветерана, отметив его вклад в Победу и послевоенное развитие страны.

В Кыргызстане на сегодня осталось 23 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей. Из них семь ветеранов являются участниками войны. А в Бишкеке осталось три человека.
Материалы по теме
Каждому ветерану ВОВ окажут единовременную матпомощь в сумме 200 тысяч сомов
Умер Ахмат Бакиев — брат бывшего президента Кыргызстана
Пропавшего в Бишкеке подростка нашли мертвым спустя шесть дней поисков
Скончался народный писатель Кыргызстана Кенеш Жусупов
Ушел из жизни выдающийся мастер керамики Эшболот Токтогонов
Звезда фильма «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль скончался в США
Умер один из создателей игровых приставок Sega Хидеки Сато
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
В Ноокенском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны
Скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Ozon проведет в&nbsp;Бишкеке крупнейший форум для продавцов из&nbsp;Кыргызстана Ozon проведет в Бишкеке крупнейший форум для продавцов из Кыргызстана
Жогорку Кенеш и&nbsp;Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент Жогорку Кенеш и Central Asia Capital планируют создать цифровой парламент
Масштабный агрофестиваль &laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; провели в&nbsp;Чуйской области Масштабный агрофестиваль «Айдоо Фест 2026» провели в Чуйской области
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
22 апреля, среда
16:28
Государство вмешалось в долгострой, проблемные объекты в КР перезапустят Государство вмешалось в долгострой, проблемные объекты...
16:18
В Бишкеке на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны
16:04
В Кыргызстане вводится институт выездного посла. ЖК одобрил закон о дипслужбе
16:00
Тарас Шевченко: Люди не всегда понимают, насколько многогранным может быть блюз
15:55
В Фонде туризма раскрыта коррупционная схема на 90 миллионов сомов