В Бишкеке на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны

В Бишкеке 21 апреля ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Василий Пухарев. Ему было 102 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Василий Пухарев родился 1 января 1924-го в селе Силен Кузедеевского района Кемеровской области. В 1942 году призван на военную службу, прошел подготовку курсантом стрелкового полка, служил в пулеметной дивизии, а затем переведен в зенитно-артиллерийский полк.

В годы войны участвовал в боевых действиях в Маньчжурии и войне с Японией, где управлял боевой машиной.

После завершения военной службы до 1950-го работал лесником, затем сменным мастером бурения в геологической отрасли. В дальнейшем трудился на предприятиях в Алтайском крае и Усть-Каменогорской области, в том числе на Титаномагниевом заводе и заводе имени Ленина.

За свой жизненный путь награжден рядом юбилейных медалей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, включая награды к 60-, 65-, 70- и 75-летию Победы.

Столичный муниципалитет выражает глубокие соболезнования семье и близким ветерана, отметив его вклад в Победу и послевоенное развитие страны.

В Кыргызстане на сегодня осталось 23 ветерана Великой Отечественной войны, включая блокадников и узников концлагерей. Из них семь ветеранов являются участниками войны. А в Бишкеке осталось три человека.