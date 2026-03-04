15:33
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Ушел из жизни выдающийся мастер керамики Эшболот Токтогонов

27 февраля 2026 года на 84-м году жизни скончался известный художник-керамист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Эшболот Токтогонов. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР.

минкульта
Фото минкульта
В ведомстве отметили, что кыргызское искусство понесло невосполнимую утрату. Эшболот Токтогонов был мастером редкого таланта, новатором и художником, чьи работы стали частью национального культурного наследия.

Эшболот Токтогонов родился в 1942 году в селе Советское Кеминского района. В 1962 году окончил Фрунзенское художественное училище, а в 1971 году — Московское высшее художественно-промышленное училище имени Строганова.

В 1971–1996 годах он работал главным художником Фрунзенского стекольного завода, а также художником-оформителем Художественного фонда. С 1980 года являлся членом Союза художников СССР.

Работы мастера были известны далеко за пределами Кыргызстана. Его произведения представляли страну на международных выставках и престижных конкурсах керамики в Италии (Фаэнца), Франции (Валлорис) и Германии.

В 2023 году художник организовал персональную выставку «Сила духа», где демонстрировал свои работы и делился опытом ручного формования керамики.

Министерство культуры и Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева выразили глубокие соболезнования семье, близким, коллегам и ученикам Эшболота Токтогонова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364528/
просмотров: 450
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке заложили капсулу под новый многофункциональный культурный центр
В Манасском районе выявлено более 3 тысяч новых объектов наследия
Звезда фильма «Апокалипсис сегодня» Роберт Дюваль скончался в США
Умер один из создателей игровых приставок Sega Хидеки Сато
Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд
В Ноокенском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны
Скончался бывший депутат Бишкекского городского кенеша Павел Десятников
Умер заслуженный тренер Кыргызстана по велоспорту Георгий Петрашов
Стартовал набор волонтеров на VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане
В Кыргызстане на молодежную политику из бюджета начали выделять больше денег
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
15:30
Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна Люки в Бишкеке поднимут до уровня дорожного полотна
15:28
Первые 360 кыргызстанцев будут эвакуированы из ОАЭ 5 марта
15:26
Экспорт резидентов Парка высоких технологий КР приблизился к $200 миллионам
15:22
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
15:21
В Караколе построят теплоэлектроцентраль мощностью 120 мегаватт