Ушел из жизни выдающийся мастер керамики Эшболот Токтогонов

27 февраля 2026 года на 84-м году жизни скончался известный художник-керамист, заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики Эшболот Токтогонов. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР.

Фото минкульта

В ведомстве отметили, что кыргызское искусство понесло невосполнимую утрату. Эшболот Токтогонов был мастером редкого таланта, новатором и художником, чьи работы стали частью национального культурного наследия.

Эшболот Токтогонов родился в 1942 году в селе Советское Кеминского района. В 1962 году окончил Фрунзенское художественное училище, а в 1971 году — Московское высшее художественно-промышленное училище имени Строганова.

В 1971–1996 годах он работал главным художником Фрунзенского стекольного завода, а также художником-оформителем Художественного фонда. С 1980 года являлся членом Союза художников СССР.

Работы мастера были известны далеко за пределами Кыргызстана. Его произведения представляли страну на международных выставках и престижных конкурсах керамики в Италии (Фаэнца), Франции (Валлорис) и Германии.

В 2023 году художник организовал персональную выставку «Сила духа», где демонстрировал свои работы и делился опытом ручного формования керамики.

Министерство культуры и Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева выразили глубокие соболезнования семье, близким, коллегам и ученикам Эшболота Токтогонова.