Общество

Умер Ахмат Бакиев — брат бывшего президента Кыргызстана

Ахмат Бакиев, родной брат бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, скончался. Информацию распространили СМИ со ссылкой на источники.

Фото из архива . Ахмат Бакиев

По их данным, 66-летний Ахмат Бакиев умер 13 апреля. В последние годы он проживал на территории Узбекистана. Сообщается, что Ахмат Бакиев длительное время болел. Точная причина смерти на данный момент не уточняется.

Отдельные источники также сообщают, что похороны могут пройти сегодня в городе Манас, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Ахмат Бакиев — родной брат бывшего президента КР Курманбека Бакиева. После Апрельской революции в  2010 году он оказался в центре ряда уголовных дел.

В 2012 году суд признал его виновным в организации массовых беспорядков. Он был приговорен к лишению свободы и отбывал наказание в колонии-поселении. Позже Ахмат Бакиев покинул учреждение и, по данным правоохранительных органов, скрылся.

С тех пор, по информации СМИ, он находился за пределами Кыргызстана и был объявлен в розыск. В последующие годы его местонахождение официально не раскрывалось.

В годы правления Курманбека Бакиева Ахмат Бакиев считался одной из влиятельных фигур в Джалал-Абадской области. 
