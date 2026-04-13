Ахмат Бакиев, родной брат бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, скончался. Информацию распространили СМИ со ссылкой на источники.

По их данным, 66-летний Ахмат Бакиев умер 13 апреля. В последние годы он проживал на территории Узбекистана. Сообщается, что Ахмат Бакиев длительное время болел. Точная причина смерти на данный момент не уточняется.

Отдельные источники также сообщают, что похороны могут пройти сегодня в городе Манас, однако официального подтверждения этой информации пока нет.