Пропавшего в Бишкеке подростка нашли мертвым спустя шесть дней поисков

Пропавший без вести Санжар Нурланов найден сегодня мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района Бишкека.

По данным милиции, тело несовершеннолетнего осмотрели. Предварительно видимых телесных повреждений не обнаружили.

Факт зарегистрировали и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Санжар Нурланов пропал 4 апреля. Примерно в 18.00 он вышел из дома на улице Шабдана Баатыра и не вернулся. 6 апреля его мать обратилась в милицию.

После обращения ориентировку получили все подразделения столичной милиции и были начаты поисковые мероприятия.