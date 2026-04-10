Пропавшего в Бишкеке подростка нашли мертвым спустя шесть дней поисков

Пропавший без вести Санжар Нурланов найден сегодня мертвым. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района Бишкека.
По данным милиции, тело несовершеннолетнего осмотрели. Предварительно видимых телесных повреждений не обнаружили.
Факт зарегистрировали и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Санжар Нурланов пропал 4 апреля. Примерно в 18.00 он вышел из дома на улице Шабдана Баатыра и не вернулся. 6 апреля его мать обратилась в милицию.
После обращения ориентировку получили все подразделения столичной милиции и были начаты поисковые мероприятия.