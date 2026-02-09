12:14
Общество

В Ноокенском районе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны

Фото из интернета

В Ноокенском районе на 99-м году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Ормон Дададжанов. Об этом сообщила ассоциация «Славянская диаспора» по Джалал-Абадской области.

Ормон Дададжанов родился 5 июня 1926-го в селе Масы Ноокенского района. У него осталась большая семья: 1 сын, 6 дочерей, 28 внуков и 37 правнуков.

С марта 1945 года по апрель 1950-го служил кавалеристом в воинской части № 1249 кавалерийского полка № 26. После демобилизации в 1950-1980-х годах работал сварщиком в селе Масы.

На сегодня в Джалал-Абадской области осталось всего два ветерана Великой Отечественной войны. Это 100-летний житель Базар-Коргонского района Мурза Далиев и 101-летний житель Сузакского района Мамасалы Джумаев.

Кроме того, в регионе проживают бывшие узники концлагерей: один — в городе Манасе, один — в Аксыйском районе, три — в Базар-Коргонском и один — в Ноокенском.
