Общество

Скончался основатель и фронтмен 3 Doors Down Брэд Арнольд

После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием 7 февраля умер основатель, вокалист и автор песен американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд. Ему было 47 лет. Об этом сообщили представители группы в официальном заявлении.

По информации СМИ, музыканту был поставлен диагноз «рак почки четвертой стадии с метастазами в легкие», о чем он публично сообщил еще в мае 2025 года. В связи с болезнью группа была вынуждена отменить летний концертный тур.

Фото из интернета

В официальном заявлении коллектива отмечается, что Брэд Арнольд ушел из жизни во сне, окруженный своей семьей. Коллеги и близкие вспоминают его как талантливого музыканта, щедрого и преданного семье человека.

Брэд Арнольд и его группа 3 Doors Down сыграли важную роль в развитии рок-музыки начала 2000-х, прославившись такими хитами, как Kryptonite, When I’m Gone и Here Without You. Коллектив был номинирован на премию «Грэмми» и продал миллионы пластинок по всему миру.
