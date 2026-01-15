В Кыргызстане представили спортивную программу VI Всемирных игр кочевников. Их организатором выступает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как сообщил директор ведомства Казыбек Молдажиев, VI ВИК пройдут в 2026 году в Чолпон-Ате, а церемония открытия состоится 31 августа на строящемся сейчас в столице стадионе «Бишкек Арена». Со 2 сентября стартует основная программа Игр.

В рамках VI Всемирных игр кочевников планируются соревнования по 43 национальным и традиционным видам спорта. Ожидается участие более 100 стран, что станет рекордом.

«Если в I ВИК в 2014-м участвовали всего 19 государств, то сегодня география участников неизменно расширяется. Все больше стран вовлекается в это уникальное спортивно-культурное движение», — подчеркнул глава госагентства.

Он отметил: сроки Игр совпадают с саммитом Шанхайской организации сотрудничества, что, по мнению организаторов, усилит международное внимание к событию.

Среди новшеств предстоящих ВИК — специальные конкурсы «Великий игрок кок-бору» и «Великая лошадь кок-бору», которые впервые включат в программу.

Помимо спортивных соревнований, для гостей организуют многочисленные выставочные и культурные зоны.

«Это не только игры, но и мощный импульс для развития туризма и продвижения национального наследия КР.

2026 год станет насыщенным на спортивные события. В 2025-м Кыргызская Республика стала обладателем бренда Всемирных игр кочевников. Наша страна доказала, что способна на высоком уровне проводить масштабные международные соревнования», — отметил Казыбек Молдажиев.