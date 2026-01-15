12:25
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Спорт

В Кыргызстане представили спортивную программу VI Всемирных игр кочевников

Фото 24.kg. Директор госагентства Казыбек Молдажиев (слева)

В Кыргызстане представили спортивную программу VI Всемирных игр кочевников. Их организатором выступает Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Как сообщил директор ведомства Казыбек Молдажиев, VI ВИК пройдут в 2026 году в Чолпон-Ате, а церемония открытия состоится 31 августа на строящемся сейчас в столице стадионе «Бишкек Арена». Со 2 сентября стартует основная программа Игр.

В рамках VI Всемирных игр кочевников планируются соревнования по 43 национальным и традиционным видам спорта. Ожидается участие более 100 стран, что станет рекордом.

«Если в I ВИК в 2014-м участвовали всего 19 государств, то сегодня география участников неизменно расширяется. Все больше стран вовлекается в это уникальное спортивно-культурное движение», — подчеркнул глава госагентства.

Он отметил: сроки Игр совпадают с саммитом Шанхайской организации сотрудничества, что, по мнению организаторов, усилит международное внимание к событию.

Среди новшеств предстоящих ВИК — специальные конкурсы «Великий игрок кок-бору» и «Великая лошадь кок-бору», которые впервые включат в программу.

Читайте по теме
Сколько потратят на организацию Всемирных игр кочевников, рассказал чиновник

Помимо спортивных соревнований, для гостей организуют многочисленные выставочные и культурные зоны.

«Это не только игры, но и мощный импульс для развития туризма и продвижения национального наследия КР.

2026 год станет насыщенным на спортивные события. В 2025-м Кыргызская Республика стала обладателем бренда Всемирных игр кочевников. Наша страна доказала, что способна на высоком уровне проводить масштабные международные соревнования», — отметил Казыбек Молдажиев.
Ссылка: https://24.kg/sport/357944/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан объявил конкурс на создание парадной формы для Игр кочевников
В кабмине обсудили подготовку к VI Всемирным играм кочевников
В Бишкеке обсудили проведение VI Всемирных игр кочевников
От Олимпиады до Игр кочевников: звездные достижения Кыргызстана
Садыр Жапаров примет участие в открытии V Всемирных игр кочевников
Защита животных. На Играх кочевников в кок бору будет использоваться муляж
Эдиль Байсалов провел совещание по подготовке к Всемирным играм кочевников
Всемирные игры кочевников в Астане. Утверждены виды спортивных соревнований
Игры кочевников. В копилке сборной Кыргызстана 58 медалей
Следующие Всемирные игры кочевников пройдут в Казахстане
Популярные новости
Как выжить на&nbsp;склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов Как выжить на склоне: главные ошибки начинающих сноубордистов
Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу проиграла и&nbsp;выбыла из&nbsp;турнира Кубок Азии (U-23). Сборная Кыргызстана по футболу проиграла и выбыла из турнира
Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец&nbsp;&mdash; Залкарбек Табалдиев Золото турнира Yasar Dogu завоевал еще один кыргызстанец — Залкарбек Табалдиев
Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото международного турнира Yasar Dogu Кыргызстанец Билол Шарип уулу завоевал золото международного турнира Yasar Dogu
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
12:24
США приступают к второй фазе плана Дональда Трампа по урегулированию в Газе США приступают к второй фазе плана Дональда Трампа по у...
12:22
МИД считает нецелесообразным реагировать на высказывания Владимира Соловьева
12:15
Башкирский эпос «Урал баатыр» впервые издан на кыргызском языке
12:06
В Кыргызстане представили спортивную программу VI Всемирных игр кочевников
12:00
Голосовать — право или обязанность? Спорный законопроект депутата