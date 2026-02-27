20:07
Общество

ЮНЕСКО предоставит патронаж VI Всемирным играм кочевников

Генеральный директор ЮНЕСКО Халед аль-Анани принял решение о предоставлении патронажа Организации VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут в период с 30 августа по 6 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По его данным, такое решение принято благодаря совместной работе Национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО, Международного секретариата Всемирных игр кочевников и постоянного представительства КР при ЮНЕСКО в Париже.

Предоставление патронажа подтверждает международное признание Всемирных игр кочевников как значимой международной инициативы, направленной на сохранение и продвижение традиционных видов спорта и игр, а также неотъемлемой части нематериального культурного наследия.

Это создает дополнительные возможности для расширения международного участия и дальнейшего продвижения культурного наследия Кыргызстана на международном уровне, сказали в ведомстве.
