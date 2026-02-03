22:29
Объявлен конкурс на дизайн парадной формы для сборной КР на Играх кочевников

Госагентство спорта объявляет конкурс на дизайн парадной формы для сборной Кыргызстана на Играх кочевников 2026 года.

По данным ведомства, конкурс проводит дирекция по национальным видам спорта.

«Дизайн парадной формы должен включать в себя головной убор, верхнюю одежду, брюки (мужские), платье (женский) обязательно в национальном стиле и атрибутикой Игр кочевников для спортсменов, тренеров и судей. Они должны соответствовать требованиям современной эстетики», – говорится в требованиях к форме.

Заявки на участие принимаются до 10 февраля 2026 года. Победитель получит сертификат и денежный приз — 200 тысяч сомов.

«Лучшие образцы будут использованы в официальных мероприятиях. Авторские права на лучшие работы переходят в ведение дирекции и могут быть использованы только с ее согласия», – говорится в сообщении.

Напомним,  VI Всемирные игры кочевников пройдут с 31 августа по 6 сентября в Бишкеке и на Иссык-Куле. 
