Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в ближайшие месяцы

Страна-хозяйка VII Всемирных игр кочевников будет объявлена в ближайшие один–два месяца. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель международного секретариата игр Нурсултан Аденов.

По его словам, проведение следующих игр планируется за пределами Кыргызстана. На сегодня заявки на проведение уже подали три-четыре страны.

Нурсултан Аденов также рассказал о подготовке к Всемирным играм кочевников. До старта мероприятия осталось около пяти месяцев. В 2025 году приглашения направлены 100 странам, из которых около 50 уже подтвердили участие. Ожидается, что в играх примут участие более 90 стран.

Оргкомитет перешел к финальной стадии подготовки. С наступлением теплой погоды начнутся активные работы по обновлению инфраструктуры.

Ключевой площадкой традиционно станет урочище Кырчын, где развернется этногородок. Его концепция обновлена и уже утверждена. Открытие этногородка запланировано на 2 сентября.

Как уточнил Нурсултан Аденов, новые локации для проведения игр не предусмотрены — будет использована уже существующая инфраструктура Иссык-Кульской области. В числе объектов: ипподром в Чолпон-Ате, физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром», культурный центр «Рух Ордо» и амфитеатр «Номад» в Бостери.

При этом на ипподроме в Чолпон-Ате планируется провести небольшой ремонт.