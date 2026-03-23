Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в ближайшие месяцы

Страна-хозяйка VII Всемирных игр кочевников будет объявлена в ближайшие один–два месяца. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил руководитель международного секретариата игр Нурсултан Аденов.
По его словам, проведение следующих игр планируется за пределами Кыргызстана. На сегодня заявки на проведение уже подали три-четыре страны.
Нурсултан Аденов также рассказал о подготовке к Всемирным играм кочевников. До старта мероприятия осталось около пяти месяцев. В 2025 году приглашения направлены 100 странам, из которых около 50 уже подтвердили участие. Ожидается, что в играх примут участие более 90 стран.
Оргкомитет перешел к финальной стадии подготовки. С наступлением теплой погоды начнутся активные работы по обновлению инфраструктуры.
Ключевой площадкой традиционно станет урочище Кырчын, где развернется этногородок. Его концепция обновлена и уже утверждена. Открытие этногородка запланировано на 2 сентября.
Как уточнил Нурсултан Аденов, новые локации для проведения игр не предусмотрены — будет использована уже существующая инфраструктура Иссык-Кульской области. В числе объектов: ипподром в Чолпон-Ате, физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром», культурный центр «Рух Ордо» и амфитеатр «Номад» в Бостери.
При этом на ипподроме в Чолпон-Ате планируется провести небольшой ремонт.
Всемирные игры кочевников — международный этноспортивный форум, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры и национальных видов спорта кочевых народов.
- Впервые игры прошли в 2014 году в Кыргызстане на берегу Иссык-Куля.
- Кыргызстан принимал соревнования трижды — в 2014, 2016 и 2018 годах.
- В 2022 году IV Игры прошли в турецком Изнике.
- V Всемирные игры кочевников состоялись в 2024 году в Казахстане.
- VI Всемирные игры кочевников планируется провести в сентябре 2026 года в Иссык-Кульской области.