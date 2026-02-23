Для Игр кочевников Кыргызстан закупит лошадей английской породы

На проведение Всемирных игр кочевников планируется выделить 147 миллионов сомов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Дастан Бекешев.

По его словам, депутаты рассмотрят проект распоряжения кабинета министров. «147 миллионов сомов выделяются для закупа лошадей английской породы, их содержания, обеспечения тренеров лошадей и так далее», — сказал Дастан Бекешев.

Ранее сообщалось, что во Всемирных играх кочевников примут участие гости из 100 стран. Ожидается приезд в КР более 500 зарубежных журналистов из 56 стран мира.

VI ВИК пройдут с 31 августа по 6 сентября 2026 года. По данным оргкомитета, торжественная церемония открытия состоится в Бишкеке. Сами Игры и закрытие мероприятия проведут в Иссык-Кульской области.

Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. Туда входят игры исторически кочевых народов Центральной Азии.