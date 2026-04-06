Власть

VI Всемирные игры кочевников. Байсалов провел переговоры с Эрдоганом

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников Эдиль Байсалов на полях VIII Международного форума этноспорта в Анталии провел рабочую встречу с президентом Всемирного союза этноспорта Билалом Эрдоганом.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы партнерского взаимодействия в рамках подготовки и проведения VI ВИК, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере этноспорта на международном уровне.

Отдельное внимание уделено укреплению координации, расширению географии участников и повышению организационного уровня Игр как глобальной платформы, объединяющей традиционные виды спорта и культурное наследие.

Кроме того, на полях форума состоялся ряд рабочих встреч с представителями ведущих международных спортивных ассоциаций и федераций стран-участниц. Обсуждены вопросы их участия в VI Всемирных играх кочевников, включая форматы взаимодействия, организационные аспекты и расширение представленности национальных команд.

По итогам встреч достигнута договоренность о продолжении системной координации и проработке конкретных направлений партнерства.
Материалы по теме
Где пройдут VII Игры кочевников, станет известно в ближайшие месяцы
Это снежный барс или нет? Депутат усомнился в логотипе Игр кочевников
ЮНЕСКО предоставит патронаж VI Всемирным играм кочевников
Финансирование спорта в Кыргызстане выросло до 2,6 миллиарда сомов в год
Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве
Для Игр кочевников Кыргызстан закупит лошадей английской породы
Главы МИД КР и РК обсудили дорогу Иссык-Куль — Алматы и логистические центры
Объявлен конкурс на дизайн парадной формы для сборной КР на Играх кочевников
Бишкек готовит проект «Караван единства». Он пройдет в рамках Игр кочевников
Этнофестиваль, спорт и культура. Игры кочевников расширяют географию и планы
Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
В городе Ош после конфликта в школе «Юниум» возбудили два уголовных дела
Тенге и рубль продолжают обновлять максимумы. Курс валют на 6 апреля
Атака на Иран. Отставка генералов США, рост цен и удары ракет по дата-центрам
Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон