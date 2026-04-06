VI Всемирные игры кочевников. Байсалов провел переговоры с Эрдоганом

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников Эдиль Байсалов на полях VIII Международного форума этноспорта в Анталии провел рабочую встречу с президентом Всемирного союза этноспорта Билалом Эрдоганом.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы партнерского взаимодействия в рамках подготовки и проведения VI ВИК, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере этноспорта на международном уровне.

Отдельное внимание уделено укреплению координации, расширению географии участников и повышению организационного уровня Игр как глобальной платформы, объединяющей традиционные виды спорта и культурное наследие.

Кроме того, на полях форума состоялся ряд рабочих встреч с представителями ведущих международных спортивных ассоциаций и федераций стран-участниц. Обсуждены вопросы их участия в VI Всемирных играх кочевников, включая форматы взаимодействия, организационные аспекты и расширение представленности национальных команд.

По итогам встреч достигнута договоренность о продолжении системной координации и проработке конкретных направлений партнерства.