VI Всемирные игры кочевников. Байсалов провел переговоры с Эрдоганом

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, председатель организационного комитета по подготовке и проведению VI Всемирных игр кочевников Эдиль Байсалов на полях VIII Международного форума этноспорта в Анталии провел рабочую встречу с президентом Всемирного союза этноспорта Билалом Эрдоганом.
В ходе переговоров стороны обсудили ключевые вопросы партнерского взаимодействия в рамках подготовки и проведения VI ВИК, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в сфере этноспорта на международном уровне.
Кроме того, на полях форума состоялся ряд рабочих встреч с представителями ведущих международных спортивных ассоциаций и федераций стран-участниц. Обсуждены вопросы их участия в VI Всемирных играх кочевников, включая форматы взаимодействия, организационные аспекты и расширение представленности национальных команд.
По итогам встреч достигнута договоренность о продолжении системной координации и проработке конкретных направлений партнерства.