Это снежный барс или нет? Депутат усомнился в логотипе Игр кочевников

«Это снежный барс или нет?» — депутат Болот Сагынаев поднял вопрос о логотипе Всемирных игр кочевников на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

Демонстрируя изображения, он отметил, что снежный барс — суровое и хищное животное. Однако, по словам нардепа, он не смог увидеть такие черты на логотипе.

Фото — скриншот прямого эфира с заседания комитета. Болот Сагынаев

Болот Сагынаев попросил Государственное агентство физической культуры и спорта пересмотреть логотип.

Напомним, VI Всемирные игры кочевников пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Открытие состоится в Бишкеке, а основные соревнования и церемония закрытия — в Чолпон-Ате (Иссык-Кульская область).

Ранее сообщалось, что во Всемирных играх кочевников примут участие гости из 100 стран. Ожидается приезд в КР более 500 зарубежных журналистов из 56 государств мира.