09:20
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве

Фото МИД КР. Жээнбек Кулубаев и Антониу Гутерриш на встрече в Женеве

Вчера в рамках участия в Конференции по разоружению, проходящей в Швейцарии, министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Министр и генсек подтвердили ключевую роль ООН в укреплении мира и реагировании на глобальные вызовы.

Кыргызская сторона выразила готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию.

Отдельное внимание дипломаты уделили инициативе «ООН-80», которая направлена на повышение эффективности и модернизацию организации.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул поддержку проводимых реформ и готовность к совместной работе в рамках их реализации.

Участники встречи отметили активное взаимодействие республики с агентствами системы ООН в Кыргызстане.

Министр рассказал о проведении в Кыргызстане в 2026 году саммита Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников.

Он сообщил о подготовке Саммита «Бишкек+25», который запланировали на 2027 год. Жээнбек Кулубаев пригласил Антониу Гутерриша посетить Кыргызстан для участия в этих мероприятиях.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363230/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД КР пригласил генсека ООН посетить Игры кочевников и саммит ШОС
Кыргызстан впервые принял участие в конференции по разоружению в Женеве
Для Игр кочевников Кыргызстан закупит лошадей английской породы
Выделить $3 миллиарда для справедливого доступа к ИИ призвал генсек ООН
Авторы творческого контента могут потерять четверть доходов к 2028 году из-за ИИ
Страны СНГ выступили против политизации темы прав человека в ООН
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
Чынгыз Эшимбеков назначен генконсулом Кыргызстана в Чикаго
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
Ускорить процесс деколонизации призывает генсек ООН
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
09:19
В Узгене реконструируют «Береке базар»: объем инвестиций 1,1 миллиарда сомов В Узгене реконструируют «Береке базар»: объем инвестици...
09:13
Организация тюркских государств и ВОЗ подписали двухлетний план сотрудничества
09:05
Обещал устроить в «Кумтор»: в Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве
09:02
В Кыргызстане значительно вырос пассажиропоток на железной дороге
08:51
Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве
23 февраля, понедельник
23:37
Для бруталов и экстремалов. Casio представила новые часы серии GG-B100X
23:16
Вайнона Райдер появится в третьем сезоне сериала «Уэнздей»