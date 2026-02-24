Кыргызстан подтвердил поддержку реформ ООН на встрече в Женеве

Фото МИД КР. Жээнбек Кулубаев и Антониу Гутерриш на встрече в Женеве

Вчера в рамках участия в Конференции по разоружению, проходящей в Швейцарии, министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

По ее данным, стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Министр и генсек подтвердили ключевую роль ООН в укреплении мира и реагировании на глобальные вызовы.

Кыргызская сторона выразила готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию.

Отдельное внимание дипломаты уделили инициативе «ООН-80», которая направлена на повышение эффективности и модернизацию организации.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул поддержку проводимых реформ и готовность к совместной работе в рамках их реализации.

Участники встречи отметили активное взаимодействие республики с агентствами системы ООН в Кыргызстане.

Министр рассказал о проведении в Кыргызстане в 2026 году саммита Шанхайской организации сотрудничества и VI Всемирных игр кочевников.

Он сообщил о подготовке Саммита «Бишкек+25», который запланировали на 2027 год. Жээнбек Кулубаев пригласил Антониу Гутерриша посетить Кыргызстан для участия в этих мероприятиях.