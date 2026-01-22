20:00
Бишкек готовит проект «Караван единства». Он пройдет в рамках Игр кочевников

В рамках Всемирных игр кочевников, идет подготовка к реализации регионального культурного проекта «Караван единства». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, инициатива отражает ценность воды как источника жизни и ее глубокий символический смысл в философии кочевой культуры.

«Для кыргызского народа вода — символ жизни, чистоты и обновления. «Караван единства» объединяет все регионы страны в едином духовном и культурном пространстве. Проект охватывает все регионы страны и направлен на укрепление идеи национального единства, а также на вовлечение общественности в процесс подготовки к Всемирным играм кочевников», — говорится в сообщении.
