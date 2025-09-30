20:42
Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады

Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады-2026 в Милане.

Это станет для музыканта уже вторым опытом работы на Олимпиаде после его участия в освещении Игр 2024 года в Париже.

СМИ
Фото СМИ. Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады-2026 в Милане

«Я очень рад снова быть со своим главным другом Майком Тирико на зимних Олимпийских играх 2026 года. На сцене будет D-O-double-G, и я с нетерпением жду возможности отпраздновать это событие вместе со спортсменами и их семьями. Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я за спорт, за объединение людей и за веселье. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, горнолыжную маску, коньки и обязательно буду в зимнем виде», — заявил рэпер.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Это четвертые Олимпийские игры, проводимые в Италии (после Кортины-1956, Турина-2006 и Рима-1960), и первые, где два города официально делят роль хозяев.
Ссылка: https://24.kg/sport/345366/
просмотров: 136
