В Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот

26 августа в городе Чолпон-Ата состоялось торжественное открытие первого монотипного яхтенного флота на озере Иссык-Куль. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммерции.

Отмечается, что в 2025 году ведомство поддержало инициативу Федерации парусного спорта КР об освобождении от уплаты таможенных пошлин на спортивный инвентарь, включая парусные яхты, и введении упрощенных процедур временного ввоза судов для участия в международных соревнованиях.

По данным ведомства, реализацией проекта занимался Евгений Котов и его команда.

Согласно данным из открытых источников, Евгений Котов является основателем бизнес-школы Practıcum. В июле этого года в интервью СМИ он рассказывал о планах запустить на озере Иссык-Куль самый большой в Центральной Азии флот парусных яхт, который откроет возможность проводить в Кыргызстане масштабные международные соревнования.

 

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков, принявший участие в мероприятии, отметил, что развитие туризма является одним из стратегических направлений экономики Кыргызстана.

«Открытие первого яхтенного флота на Иссык-Куле — это не просто новый инфраструктурный объект. Это символ движения Кыргызстана вперед, новых возможностей для экономики, общества и будущих поколений», — отметил Бакыт Сыдыков.

По словам министра, реализация проекта имеет важнейшее значение и даст импульс:

• развитию водных видов спорта и массового активного отдыха;
• привлечению туристов в межсезонье и продление туристического сезона;
• созданию новых рабочих мест и стимулирование бизнеса;
• формированию современного международного имиджа Кыргызстана;
• повышению инвестиционной привлекательности региона.
