Глава МОК заявила о готовности допустить спортсменов России до Олимпиады-2026

Глава Международного олимпийского комитета заявила о готовности допустить спорстменов России до Олимпиады-2026. Об этом Кирсти Ковентри сказала французской газете L’Equipe.

Российские спортсмены могут быть допущены до участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии согласно тем же критериям, которые были сформированы для них на Играх-2024 в Париже, отметила она.

«Мы еще не приняли окончательного решения. Что касается Олимпийских игр в 2026-м, я не собираюсь прогнозировать решение исполнительного комитета в сентябре и декабре. Но я думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», — уточнила Кирсти Ковентри.

В конце 2023 года МОК решил допустить россиян и белорусов до Игр-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали представителей РФ и Беларуси не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Напомним, зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия).