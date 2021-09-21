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Спорт

Валентина Шевченко готова провести бой с Амандой Нуньес

Чемпионка UFC Валентина Шевченко заявила о готовности провести бой против действующей чемпионки сразу в двух дивизионах Аманды Нуньес. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Мне кажется, что уже пришло время сразиться с Нуньес, не правда ли? Я готова к этому бою. Когда бы это ни случилось, я всегда здесь», — заявила спортсменка журналистам.

Отметим, что Валентина Шевченко свой следующий бой проведет 25 сентября в Лас-Вегасе, где в рамках турнира UFC 266 ей предстоит сразиться с Лорен Мерфи.

До сих пор Валентина Шевченко проигрывала только Лиз Кармуш и дважды — Аманде Нуньес. В прошлом году она нокаутом победила Кэтлин Чукагян. 13 из 19 выигранных поединков закончились досрочно, причем семь из них — сдачей соперницы.

Валентине Шевченко 31 год, опыт выступлений в профессиональных боях ММА — 17 лет.
Ссылка: https://24.kg/sport/207818/
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