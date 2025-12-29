11:08
Валентина Шевченко признана лучшей по итогам 2025 года по версии MMA Junkie

Авторитетный американский спортивный портал MMA Junkie признал кыргызстанку Валентину Шевченко лучшей девушкой-бойцом года в 2025 году.

В уходящем году Валентина Шевченко победила француженку Манон Фиоро и китаянку Вейли Чжан решениями судей и защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Валентина Шевченко провела 30 боев в ММА и одержала 25 побед. Она занимает первое место в рейтинге девушек-бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Ранее она была признана лучшей по итогам года по версии издания ESPN.
