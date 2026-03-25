Конор Макгрегор возвращается в UFC

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор вернется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) 11 июля. Эту дату назвало издание The Sun.

Бой с участием спортсмена должен пройти на турнире UFC 330 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Соперник пока не известен. По информации источника, представители Конора Макгрегора провели переговоры с руководством UFC, которые прошли успешно.

Конор Макгрегор провел последний поединок в UFC летом 2021 года, проиграв американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги и после этого не принимал участия в боях.