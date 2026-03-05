01:06
Боец ММА вызвал комика Нурлана Сабурова на поединок

Боец смешанных единоборств Анаурбек Бекембетов, известный как Мотиватор, заявил, что готов подраться с комиком Нурланом Сабуровым по правилам бокса. Об этом пишет Tengri Sport.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Ролик с вызовом Мотиватор опубликовал в Instagram.

«Нурлан Сабуров, что там, родной? По твоим делам в России ничего не слышно? По боксу тебя не видно, но, походу, по боксу есть новости, если что я на старте», — заявил он.

Комик пока на вызов не ответил. Между тем он часто демонстрирует в социальных сетях, что занимается боксом.

38-летний боец MMA Анаурбек Бекембетов известен не только выступлениями в Hardcore FC, но и эпатажными заявлениями и нестандартными ситуациями, в которых оказывается.

Например, в 2024 году он подрался в алматинском отеле с бойцом из Кыргызстана Марселем Нурланбек уулу, из-за чего оба получили дисквалификацию. А в конце 2025-го Мотиватора арестовали на 15 суток за агрессивное видео. При этом его заявления, что ролик был постановочным и снят ради охвата и лайков, не впечатлили служителей Фемиды.
Ссылка: https://24.kg/sport/364755/
