Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC

Спортсмен из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC. Об этом сообщают организаторы боя.

Он будет драться на турнире UFC Fight Night 269, который состоится 15 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В поединке полусреднего дивизиона соперником кыргызстанца станет Крис Кертис из США.

Оролбай уулу идет на серии из двух досрочных побед, финишировав кимурой Тофика Мусаева из Азербайджана и нокаутировав Джека Херманссона из Швеции. До этого 27-летний кыргызстанец потерпел первое поражение в организации, уступив раздельным решением Матеушу Ребецки из Польши.

Крис Кертис в предыдущем поединке выиграл раздельным судейским решением у Макса Гриффина. 38-летний американец закрыл серию из двух поражений в боях против Брендана Аллена и Романа Копылова.

Мыктыбек Оролбай уулу в прошлом году поднялся в полусредний вес из легкого, а Кертис также проводит второй бой в дивизионе, спустившись из средней весовой категории.