Валентина Шевченко стала лучшей женщиной-бойцом 2025 года по версии ESPN. В издании подвели итоги и определили лучших.

Титула лучшей спортсменки в женском MMA удостоена Валентина Шевченко, действующая чемпионка в наилегчайшем дивизионе.

Напомним, в ноябре кыргызстанка победила китаянку Вейли Чжан на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

Среди мужчин лучшим назван бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мерб Двалишвили из Грузии.

В этом году он трижды защитил свой титул, одержав победы над Умаром Нурмагомедовым из России, а также американцами Шоном О’Мэлли и Кори Сэндхэгеном.

Валентина Шевченко по итогам 2025-го возглавляет рейтинг UFC.