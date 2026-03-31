Кыргызстанка Фарида Абдуева поборется за контракт с UFC

Кыргызстанский боец ММА Фарида Абдуева подписала контракт и выступит на турнире Road to UFC. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в соцсетях.
«Правильно поставленная цель и вера — это половина пути к результату, к которому ты стремишься. А упорный труд всегда окупается. Контракт подписан. Мой следующий бой пройдет в Road to UFC. Дата есть, соперница тоже. Скоро увидимся в клетке», — написала Абдуева.
Напомним, 19 апреля 2025 года Фарида Абдуева стала новой чемпионкой лиги Octagon. В рамках главного события Фарида Абдуева (4:1) провела бой с соперницей из Казахстана Аян Турсын (7:0), которая поставила на кон титул чемпионки лиги Octagon в минимальном весе.
Пятираундовый поединок закончился победой кыргызстанки раздельным решением судей.
Справка
Road to UFC — это специальный турнир Гран-при на выбывание, где участвуют бойцы из Азии. Победитель в своей весовой категории получает полноценный контракт с лигой Даны Уайта — соглашение на выступления в UFC, главной ММА-организации мира, или в промоушене пощечин Power Slap. Контракты часто подписываются через Dana White’s Contender Series после успешных боев, обеспечивая бойцам место в ростере UFC.