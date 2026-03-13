Валентина Шевченко ответила Ронде Роузи о своих фото на OnlyFans

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе, спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко отреагировала на выпад Ронды Роузи, которая заявила о том, что «Пуля» вынуждена продавать свои фото на OnlyFans, поскольку мало зарабатывает на боях.

«Сейчас 2026 год. Бойцы используют OnlyFans — это просто новый способ общаться со своими фанатами. Похоже, что Ронда слишком надолго заснула после ее последнего боя в 2016 году», — написала Шевченко в соцсети.

Ронда Роузи возобновит карьеру после почти десятилетнего перерыва и 16 мая на турнире Most Valuable Promotions в Лос-Анджелесе встретится с Джиной Карано. На счету 39-летней Роузи 12 побед и два поражения. Прошлый бой Ронда провела в декабре 2016 года. В активе 43-летней Карано семь побед и одно поражение. В последний раз Джина выходила в клетку в августе 2009 года.

Валентина Шевченко провела последнюю защиту чемпионского пояса в ноябре прошлого года, по итогам пяти раундов победив единогласным судейским решением Вейли Чжан.
