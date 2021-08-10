Скандалы и инциденты: чем еще запомнится Олимпиада в Токио

Завершившиеся в Токио Олимпийские игры — 2020 выдались богатыми не только на спортивные достижения, но и на скандалы и эксцессы. 24.kg изучило самые яркие и неоднозначные моменты главного спортивного состязания.
Дорого-богато. Парадная форма раздораЭмоциональное обсуждение национальной сборной Кыргызстана началось еще до ее отправки на Олимпиаду. Под шквал критики попала парадная форма спортсменов. Пользователи соцсетей раскритиковали дизайн, в котором использовались как национальные, так и японские элементы стилистики. Кыргызстанцам не понравились крой, напоминающий им больше традиционную одежду священнослужителей, нежели спортивную экипировку, и цена — 95 тысяч сомов за комплект.
Мы красивые. Нам маски не нужныВ Токио наша национальная сборная привлекла к себе повышенное внимание не только парадной формой, но и поведением.
Большая часть спортсменов из Кыргызстана, в том числе и знаменосцы сборной — Денис Петрашов и Каныкей Кубанычбекова, на радость COVID-диссидентам на торжественной церемонии открытия не надели маски, проигнорировав требование организаторов.
Кимоно с чужого плечаДзюдоист Владимир Золоев удивил кыргызстанцев, выйдя на состязание с россиянином Аланом Хубецовым в безымянном кимоно — без нашивки KGZ на спине и без указания фамилии. Это тоже нарушение олимпийского протокола.
Дело в том, что с 2015 года Международная федерация дзюдо ввела стандарты для кимоно на крупных турнирах — длина, ширина, отворот и прочее. Кимоно Золоева этот контроль на Олимпиаде не прошло, и ему выдали чужое. Юнусов как человек, который должен за этим следить, в наказание покинул тренерский мостик и был отправлен следить за выступлением своего подопечного с трибуны.
Для кого не нашлось квотыЛичный тренер борцов Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров не смог попасть на Олимпиаду, чтобы поддержать спортсменок. За их выступлениями он следил по телевизору. Человек, за 40 лет работы подготовивший трех олимпийцев и призеров Кубка мира, сообщил прессе, что изначально он был в составе официальной делегации. Однако позже из списков его вычеркнули.
«В делегации были те, кто не имел отношения к спорту. Есть депутаты, например. Такие ситуации всегда были, и сейчас это повторяется. Вопрос, по-моему, может решить только глава государства. Я, как личный тренер двух олимпийских спортсменов, смотрю их выступления по телевизору, тогда как чиновники развлекаются в Токио», — рассказал Дуйшон Жуманазаров.
Дай-ка медаль, порисуюсь
Зато на Олимпиаде нашлось место для бывшего высокопоставленного милицейского чиновника Мелиса Турганбаева. Его прилет в Токио мог остаться незамеченным, если бы бывший председатель ГСИН сам не привлек к себе внимание.
сфотографироваться с серебряной медалью Айсулуу Тыныбековой — отличная идея. Правда, сделал он это весьма странно, нацепив на себя чужую награду. Болельщики тут же указали на неэтичность момента, а заодно задались вопросом, в качестве кого экс-чиновник приехал на Олимпиаду. Выяснилось, что поехал он туда в качестве вице-президента Федерации Азии по борьбе. Получается, в качестве свадебного генерала.
Но инциденты нашей сборной — это ерунда. Олимпиада в Токио не обошлась без куда более серьезных разборок, в том числе и политических.
Когда спорт смешался с политикойАлжирский дзюдоист в весе до 73 килограммов Фетхи Нурин сразу после жеребьевки снялся с турнира так, как в противниках у него мог оказаться израильтянин Тохар Бутбуль.
«Не хочу пачкать руки. Это окончательное решение. Мы много работали ради этого момента, и новость о жеребьевке стала шоком», — заявил он алжирским журналистам.
Отметим, что уже десятилетия отношения между двумя государствами, мягко говоря, напряженные. Такой политический демарш не остался без последователей. Суданец Мохамед Абдалрасул также отказался выходить на ковер с израильтянином.
Новозеландский(ая) тяжелоатлет(ка) и канадский(ая) футболист (ка)Немало шума наделало на Олимпиаде и выступление 43-летней новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, которая до смены пола в 2012 году была Гэвином Хаббардом — довольно успешным мужчиной-штангистом.
Женщинам-штангисткам перспектива бороться за медали Игр с особенной соперницей показалась не совсем оптимистичной. Впрочем, в финал Хаббард выйти так и не смогла.
Последняя Олимпиада Оксаны ЧусовитинойНа прошедшей Олимпиаде 46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина заявила о завершении спортивной карьеры. Для чемпионки 1992 года эти Игры стали восьмыми по счету.
Ее выступление в Токио не увенчалось успехом, однако именитую спортсменку, ставшую рекордсменкой по количеству олимпиад, зрители провожали под бурные овации.
«Мне не объяснили причину, просто сказали, что я не иду, и все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем», — сказала она журналистам.
Когда спорт все же важнее политикиОлимпиада в Токио оказалась богатой на политические скандалы и для команд стран бывшего СССР. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Ее соперница украинка Ярослава Магучих заняла третье место. После турнира украинка поздравила россиянку с победой и сделала с ней несколько фотографий.
Официальный Киев этот шаг не оценил. В Минобороны Украины (Магучих служит в армии в звании младшего лейтенанта) уже сообщили, что с легкоатлеткой проведут беседу. Девушка подверглась нападкам и со стороны националистов. За соотечественницу вступился каратист Станислав Горуна.
«Спорт вне политики. Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть», — написал украинец на своей странице в Facebook.
Побег из ТокиоБелорусская бегунья Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но тренеры решили задействовать ее еще и в эстафете 4×400.
Девушка выступила с критикой в адрес тренерского штаба, после чего ее решили отозвать с Олимпиады. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше. Вскоре она прибыла в Варшаву.
На днях стало известно, что она выставила на онлайн-аукцион eBay серебряную медаль за забег на 100 метров среди женщин на Европейских играх — 2019, которые проходили в Беларуси.