Скандалы и инциденты: чем еще запомнится Олимпиада в Токио

Завершившиеся в Токио Олимпийские игры — 2020 выдались богатыми не только на спортивные достижения, но и на скандалы и эксцессы. 24.kg изучило самые яркие и неоднозначные моменты главного спортивного состязания.

Дорого-богато. Парадная форма раздора

Эмоциональное обсуждение национальной сборной Кыргызстана началось еще до ее отправки на Олимпиаду. Под шквал критики попала парадная форма спортсменов . Пользователи соцсетей раскритиковали дизайн, в котором использовались как национальные, так и японские элементы стилистики. Кыргызстанцам не понравились крой, напоминающий им больше традиционную одежду священнослужителей, нежели спортивную экипировку, и цена — 95 тысяч сомов за комплект.

Фото из интернета. Парадная форма национальной олимпийской сборной Кыргызстана

Отметим, жителям Страны восходящего солнца — хозяевам Игр — ветки сакуры на костюмах кыргызстанцев пришлись по вкусу. Задумка сработала, облик отечественных спортсменов в Токио без внимания не остался.

Мы красивые. Нам маски не нужны

В Токио наша национальная сборная привлекла к себе повышенное внимание не только парадной формой, но и поведением.

Большая часть спортсменов из Кыргызстана, в том числе и знаменосцы сборной — Денис Петрашов и Каныкей Кубанычбекова, на радость COVID-диссидентам на торжественной церемонии открытия не надели маски, проигнорировав требование организаторов.

Фото из интернета. Национальная сборная Кыргызстана на церемонии открытия Олимпиады

Столь халатно к вопросам безопасности в разгар пандемии отнеслись и спортсмены из Таджикистана и Пакистана. В Международном олимпийском комитете пригрозили принять в отношении нарушителей меры. Но все обошлось порицанием.

Кимоно с чужого плеча

Дзюдоист Владимир Золоев удивил кыргызстанцев, выйдя на состязание с россиянином Аланом Хубецовым в безымянном кимоно — без нашивки KGZ на спине и без указания фамилии. Это тоже нарушение олимпийского протокола.

Фото из интернета. Дзюдоист Владимир Золоев в синем кимоно

Позже выяснилось, что виноват не спортсмен, а главный тренер сборной Кыргызстана по дзюдо Абдужалил Юнусов.

Дело в том, что с 2015 года Международная федерация дзюдо ввела стандарты для кимоно на крупных турнирах — длина, ширина, отворот и прочее. Кимоно Золоева этот контроль на Олимпиаде не прошло, и ему выдали чужое. Юнусов как человек, который должен за этим следить, в наказание покинул тренерский мостик и был отправлен следить за выступлением своего подопечного с трибуны.

Для кого не нашлось квоты

Личный тренер борцов Мээрим Жуманазаровой и Айпери Медет кызы Дуйшон Жуманазаров не смог попасть на Олимпиаду , чтобы поддержать спортсменок. За их выступлениями он следил по телевизору. Человек, за 40 лет работы подготовивший трех олимпийцев и призеров Кубка мира, сообщил прессе, что изначально он был в составе официальной делегации. Однако позже из списков его вычеркнули.

Фото из интернета. Дуйшон Жуманазаров

«В делегации были те, кто не имел отношения к спорту. Есть депутаты, например. Такие ситуации всегда были, и сейчас это повторяется. Вопрос, по-моему, может решить только глава государства. Я, как личный тренер двух олимпийских спортсменов, смотрю их выступления по телевизору, тогда как чиновники развлекаются в Токио», — рассказал Дуйшон Жуманазаров.

Дай-ка медаль, порисуюсь

Зато на Олимпиаде нашлось место для бывшего высокопоставленного милицейского чиновника Мелиса Турганбаева. Его прилет в Токио мог остаться незамеченным, если бы бывший председатель ГСИН сам не привлек к себе внимание.

Фото из интернета. Мелис Турганбаев с серебряной медалью Айсулуу Тыныбековой

Мелис Турганбаев решил, что сфотографироваться с серебряной медалью Айсулуу Тыныбековой — отличная идея. Правда, сделал он это весьма странно, нацепив на себя чужую награду. Болельщики тут же указали на неэтичность момента, а заодно задались вопросом, в качестве кого экс-чиновник приехал на Олимпиаду. Выяснилось, что поехал он туда в качестве вице-президента Федерации Азии по борьбе. Получается, в качестве свадебного генерала.

Но инциденты нашей сборной — это ерунда. Олимпиада в Токио не обошлась без куда более серьезных разборок, в том числе и политических.

Когда спорт смешался с политикой

Алжирский дзюдоист в весе до 73 килограммов Фетхи Нурин сразу после жеребьевки снялся с турнира так, как в противниках у него мог оказаться израильтянин Тохар Бутбуль.

«Не хочу пачкать руки. Это окончательное решение. Мы много работали ради этого момента, и новость о жеребьевке стала шоком», — заявил он алжирским журналистам.

Фото из интернета. Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин

Отметим, что уже десятилетия отношения между двумя государствами, мягко говоря, напряженные. Такой политический демарш не остался без последователей. Суданец Мохамед Абдалрасул также отказался выходить на ковер с израильтянином.

Новозеландский(ая) тяжелоатлет(ка) и канадский(ая) футболист (ка)

Немало шума наделало на Олимпиаде и выступление 43-летней новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, которая до смены пола в 2012 году была Гэвином Хаббардом — довольно успешным мужчиной-штангистом.

Фото из интернета. Тяжелоатлетка Лорел Хаббард

Женщинам-штангисткам перспектива бороться за медали Игр с особенной соперницей показалась не совсем оптимистичной. Впрочем, в финал Хаббард выйти так и не смогла.

Фото из интернета. Ребекка Куинн

Первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль в Токио, по итогу стала канадка Ребекка Куинн. Год назад она совершила каминг аут как мужчина-трансгендер и попросила, чтобы к ней обращались во множественном числе — они/их. Имя сократилось до одного слова — Куинн. 25-летний футболист, который по факту никаких изменений со своим телом не делал, на Олимпиаду приехал в составе женской сборной. В серии пенальти канадки обыграли команду Швеции и завоевали золотые медали Олимпийских игр.

Последняя Олимпиада Оксаны Чусовитиной

На прошедшей Олимпиаде 46-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина заявила о завершении спортивной карьеры. Для чемпионки 1992 года эти Игры стали восьмыми по счету.

Ее выступление в Токио не увенчалось успехом, однако именитую спортсменку, ставшую рекордсменкой по количеству олимпиад, зрители провожали под бурные овации.

Фото из интернета. Гимнастка Оксана Чусовитина

Трогательный момент, отметим, был подпорчен спортивными чиновниками Узбекистана еще в самом начале Игр. На церемонии открытия Чусовитину лишили права быть знаменосцем сборной.

«Мне не объяснили причину, просто сказали, что я не иду, и все. Мотивацию убили. Так делать нельзя. Можно просто объяснить, мы все люди, все поймем», — сказала она журналистам.

Когда спорт все же важнее политики

Олимпиада в Токио оказалась богатой на политические скандалы и для команд стран бывшего СССР. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту. Ее соперница украинка Ярослава Магучих заняла третье место. После турнира украинка поздравила россиянку с победой и сделала с ней несколько фотографий.

Фото из интернета. Российская легкоатлетка Мария Ласицкене и украинка Ярослава Магучих

Официальный Киев этот шаг не оценил. В Минобороны Украины (Магучих служит в армии в звании младшего лейтенанта) уже сообщили, что с легкоатлеткой проведут беседу. Девушка подверглась нападкам и со стороны националистов. За соотечественницу вступился каратист Станислав Горуна.

«Спорт вне политики. Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей политикой. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом — это его часть», — написал украинец на своей странице в Facebook.

Побег из Токио

Белорусская бегунья Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в беге на дистанциях 100 и 200 метров, но тренеры решили задействовать ее еще и в эстафете 4×400.

Фото из интернета. Бегунья Кристина Тимановская

Девушка выступила с критикой в адрес тренерского штаба, после чего ее решили отозвать с Олимпиады. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции и попросила политического убежища в Польше. Вскоре она прибыла в Варшаву.

На днях стало известно, что она выставила на онлайн-аукцион eBay серебряную медаль за забег на 100 метров среди женщин на Европейских играх — 2019, которые проходили в Беларуси.