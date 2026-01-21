18:35
Спорт

В России впервые с 2022 года официально покажут зимнюю Олимпиаду

Стриминговый сервис Okko покажет в России зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, сообщил министр спорта, глава Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, на сервисе можно посмотреть церемонии открытия и закрытия Игр, а также все соревнования. «Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве», — добавил министр.

Трансляции Олимпийских игр будут доступны бесплатно.

Последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году. В 2024 году Игры впервые за 40 лет российское телевидение не показывало.
Ссылка: https://24.kg/sport/358778/
