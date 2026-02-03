19:21
Президент Италии призвал остановить военные конфликты на время зимней Олимпиады

Президент Италии Серджо Маттарелла выступил с официальным требованием соблюдать олимпийское перемирие во всем мире, подчеркнув роль спорта как главного инструмента противостояния насилию, пишут местные СМИ.

Итальянский лидер обратился к международному сообществу в преддверии зимних Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо, которые стартуют уже 6 февраля. Согласно заявлению президента, передаваемому агентством ANSA, спорт представляет собой уникальную форму мирного взаимодействия, способную объединять народы вопреки политическим разногласиям.

Маттарелла выразил надежду, что «невооруженная сила спорта» окажется достаточно весомой, чтобы заставить замолчать оружие в зонах боевых действий на время проведения соревнований.

Призыв к упорному соблюдению перемирия прозвучал как ключевой дипломатический месседж Италии, принимающей Олимпиаду в этом году. Игры продлятся до 22 февраля, и итальянские власти рассчитывают, что этот период станет временем глобальной деэскалации.

По мнению президента, олимпийские принципы должны стать основой для международного диалога, демонстрируя превосходство спортивной конкуренции над вооруженными столкновениями.
Ссылка: https://24.kg/sport/360453/
