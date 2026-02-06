«НТРК Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр

Сегодня начинаются XXV Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии.
Как сообщил генеральный директор Национальной телерадиокорпорации КР Уланбек Сатиев, их телеканал «Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр. Зрители в Кыргызстане смогут следить за соревнованиями в прямом эфире телеканала, в кабельных сетях и через мобильные приложения.
По его словам, это расширяет возможности зрителей в Кыргызстане следить за крупнейшими международными спортивными событиями.
Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр покажут в ночь с 6 на 7 февраля в 01:00 на канале «НТРК Спорт».
XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования состоятся в Милане, Кортина-д’Ампеццо и других городах северных регионов страны. Участие примут около 2,9 тысячи спортсменов из более чем 90 стран.
Кыргызстан на зимней Олимпиаде в Италии представят два спортсмена. Они выступят в горнолыжном спорте и лыжных гонках.