21:28
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Спорт

«НТРК Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр

Сегодня начинаются XXV Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии.

Как сообщил генеральный директор Национальной телерадиокорпорации КР Уланбек Сатиев, их телеканал «Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр. Зрители в Кыргызстане смогут следить за соревнованиями в прямом эфире телеканала, в кабельных сетях и через мобильные приложения.

По его словам, это расширяет возможности зрителей в Кыргызстане следить за крупнейшими международными спортивными событиями.

Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр покажут в ночь с 6 на 7 февраля в 01:00 на канале «НТРК Спорт».

 

XXV зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Соревнования состоятся в Милане, Кортина-д’Ампеццо и других городах северных регионов страны. Участие примут около 2,9 тысячи спортсменов из более чем 90 стран.

Кыргызстан на зимней Олимпиаде в Италии представят два спортсмена. Они выступят в горнолыжном спорте и лыжных гонках.
Ссылка: https://24.kg/sport/360980/
просмотров: 377
Версия для печати
Материалы по теме
Президент Италии призвал остановить военные конфликты на время зимней Олимпиады
Зимние Олимпийские игры — 2026: Кыргызстан будут представлять два спортсмена
В России впервые с 2022 года официально покажут зимнюю Олимпиаду
С марта в Кыргызстане начнут «чистку» ТВ-каналов за язык и контент
МОК готовится запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
В Бишкеке появилась пиксельная студия нового телеканала «Номад-ТВ»
Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимней Олимпиады
Кыргызстан рассчитывает на 30 лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя Кубок Ивана Ярыгина. Кыргызстанка Нурзат Нуртаева получила бронзу без боя
МОК попросил украинских спортсменов не&nbsp;устраивать акции протеста на&nbsp;Играх МОК попросил украинских спортсменов не устраивать акции протеста на Играх
Зимние Олимпийские игры&nbsp;&mdash; 2026: Кыргызстан будут представлять два спортсмена Зимние Олимпийские игры — 2026: Кыргызстан будут представлять два спортсмена
В&nbsp;Олимпиаде&nbsp;&mdash; 2026 из&nbsp;стран Центральной Азии примут участие 40&nbsp;спортсменов В Олимпиаде — 2026 из стран Центральной Азии примут участие 40 спортсменов
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
6 февраля, пятница
21:24
На трассе Ташкент — Ош сильный снегопад На трассе Ташкент — Ош сильный снегопад
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 февраля: ожидается снег
20:41
Почти 2,5 миллиона сомов выделяет столичный кенеш на значки и грамоты
20:23
Жители села Тору-Айгыр на Иссык-Куле получили доступ к чистой питьевой воде
20:05
«НТРК Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр