«НТРК Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр

Сегодня начинаются XXV Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии.

Как сообщил генеральный директор Национальной телерадиокорпорации КР Уланбек Сатиев, их телеканал «Спорт» впервые напрямую приобрел лицензию на трансляцию Олимпийских игр. Зрители в Кыргызстане смогут следить за соревнованиями в прямом эфире телеканала, в кабельных сетях и через мобильные приложения.

По его словам, это расширяет возможности зрителей в Кыргызстане следить за крупнейшими международными спортивными событиями.

Прямую трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр покажут в ночь с 6 на 7 февраля в 01:00 на канале «НТРК Спорт».