МОК запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

Международный олимпийский комитет запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях, пишет Telegram-канал «Контекст».

«Право участвовать в соревнованиях среди женщин на Олимпийских играх или любых других мероприятиях МОК, включая индивидуальные и командные виды спорта, теперь имеют только биологические женщины, что определяется на основании теста на наличие гена SRY», — сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что это решение направлено на «обеспечение справедливости, безопасности и честности соревнований среди женщин», будет применяться начиная с Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года, не имеет обратной силы и не распространяется на любительские и рекреационные спортивные программы.
