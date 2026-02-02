На предстоящих XXV зимних Олимпийских играх в Италии Кыргызстан будут представлять два спортсмена.

В состав нашей национальной сборной вошли Тимур Шакиров (горнолыжный спорт), его тренирует Игорь Борисов, и Артур Сапарбеков (лыжные гонки) — воспитанник тренера Александра Левданского.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Валь-ди-Фьемме. Артур Сапарбеков примет участие в соревнованиях по спринту классическим стилем и в гонке на дистанции 10 километров свободным стилем.

Тимур Шакиров заявлен в гигантском слаломе и слаломе. Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Бормио.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.