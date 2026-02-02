10:31
USD 87.45
EUR 104.39
RUB 1.16
Спорт

Зимние Олимпийские игры — 2026: Кыргызстан будут представлять два спортсмена

На предстоящих XXV зимних Олимпийских играх в Италии Кыргызстан будут представлять два спортсмена.

В состав нашей национальной сборной вошли Тимур Шакиров (горнолыжный спорт), его тренирует Игорь Борисов, и Артур Сапарбеков (лыжные гонки) — воспитанник тренера Александра Левданского.

Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Валь-ди-Фьемме. Артур Сапарбеков примет участие в соревнованиях по спринту классическим стилем и в гонке на дистанции 10 километров свободным стилем.

Тимур Шакиров заявлен в гигантском слаломе и слаломе. Соревнования пройдут на горнолыжном курорте Бормио.

Зимние Олимпийские игры — 2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля, зимние Паралимпийские игры — с 6 по 15 марта.
Ссылка: https://24.kg/sport/360120/
просмотров: 485
Версия для печати
Материалы по теме
В России впервые с 2022 года официально покажут зимнюю Олимпиаду
МОК готовится запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Немка вернула Греции фрагмент античной колонны, который она украла 60 лет назад
Италия запросит всеобщее перемирие на время зимней Олимпиады
Кыргызстан рассчитывает на 30 лицензий на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
Олимпийский комитет США запретил трансгендерам участвовать в соревнованиях
Олимпийский бассейн и академия бокса: Кыргызстан рассчитывает на помощь Катара
Узбекскому тренеру, который помог Мунарбеку Сейитбек уулу, подарили автомобиль
Эдиль Байсалов встретился с паралимпийской сборной Кыргызстана
Олимпиада-2024. Мунарбеку Сейитбек уулу пообещали $5 тысяч за победу
Популярные новости
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за&nbsp;золотую медаль Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова будет бороться за золотую медаль
Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и&nbsp;Кайыркуль Шаршебаева вышли в&nbsp;полуфинал Кубок Ивана Ярыгина. Дильназ Сазанова и Кайыркуль Шаршебаева вышли в полуфинал
Кыргызстанец Нурбек Валижонов стал чемпионом Азии по&nbsp;боксу среди профессионалов Кыргызстанец Нурбек Валижонов стал чемпионом Азии по боксу среди профессионалов
Кубок Азии по&nbsp;футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи Кубок Азии по футзалу. Сборная Кыргызстана обыграла команду Кореи
Бизнес
&laquo;Зеленый кредит KYRSEFF&raquo; от&nbsp;KICB поможет реализовать энергоэффективные решения «Зеленый кредит KYRSEFF» от KICB поможет реализовать энергоэффективные решения
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обсудил со&nbsp;строителями нормы проектирования газопроводов «Газпром Кыргызстан» обсудил со строителями нормы проектирования газопроводов
Разъяснение по&nbsp;работе бытовых счетчиков газа Разъяснение по работе бытовых счетчиков газа
JAX, FREEMAN и&nbsp;Тамга: национальная экосистема в&nbsp;новом гимне JAX, FREEMAN и Тамга: национальная экосистема в новом гимне
2 февраля, понедельник
10:25
В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничеств...
10:20
«Мы не дадим тронуть ни одной могилы»: мэр Бишкека лично встретился с жителями
10:14
В Кыргызстане сокращается экспорт саженцев
10:14
3D-технологии в гидроэнергетику Кыргызстана хочет внедрить «Росатом»
10:06
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь