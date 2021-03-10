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Спорт

«Боруссия» и «Порту» пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов

Фото © REUTERS/LEON KUEGELER. Футболисты дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» сыграла дома вничью с испанской «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу и пробилась в четвертьфинал. Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча прошла вчера в Дортмунде и завершилась со счетом 2:2. Хозяева вели в два мяча благодаря дублю Эрлинга Холанда (35-я и 54-я минуты, второй гол с пенальти), но гости сумели отыграться — дубль оформил Юссеф Эн-Несири (69 — с пенальти, 90+6). Однако забить третий мяч и перевести игру в дополнительное время «Севилья» не смогла.

В первом матче, прошедшем на поле «Севильи», «Боруссия» одержала победу со счетом 3:2.

© REUTERS/MASSIMO PINCA
Фото © REUTERS/MASSIMO PINCA. Португальская команда празднует победу
В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов футболисты португальского «Порту» победили итальянский «Ювентус» по сумме двух матчей.

Ответная встреча в Турине завершилась в дополнительное время победой «Юве» со счетом 3:2, но дальше прошел «Порту» за счет большего числа голов, забитых на чужом поле.

В первой игре португальский клуб победил — 2:1. С таким же счетом закончилось и основное время вчерашнего матча. Для определения победителя потребовалось дополнительное время, во время которого оба клуба забили еще по одному мячу.

У «Ювентуса» в основное время дубль оформил Федерико Кьеза (49-я и 63-я минуты), а в дополнительное время отличился Адриен Рабьо (117). У «Порту» дублем отметился Сержиу Оливейра (19 и 115), забивший первый мяч с пенальти, а второй — со штрафного. Гости играли с 54-й минуты в меньшинстве после удаления Мехди Тареми.

Расписание и итоги матчей Лиги чемпионов и Кубка Европы можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/185866/
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