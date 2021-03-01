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Спорт

В Бишкеке наградили победителей республиканского чемпионата по бильярду

В Бишкеке наградили победителей республиканского чемпионата по бильярдному спорту «Комбинированная пирамида» среди женщин и мужчин. Об этом сообщили в госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, в чемпионате приняли участие 64 спортсмена со всех регионов страны и города Бишкека. Участников, занявших призовые места, наградили медалями и дипломами.

«Турнир проводился с целью определения чемпионов республики, дальнейшего развития бильярдного спорта в Кыргызстане. Первое место занял Арсен Каленбаев, второе — Бакыт Болоталиев, третье — Абдулла Тагаев и Кайрат Абсатаров. В церемонии награждения приняли участие начальник отдела анализа и развития спорта высших достижений госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта Марат Аскарбеков, президент Федерации бильярдного спорта КР Каныбек Сагынбаев, генеральный секретарь федерации Наргиза Рыскулова и представители Дирекции по неолимпийским видам спорта», — сообщили в госагентстве.
Ссылка: https://24.kg/sport/184949/
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